Flexibele camera’s moeten sluikstorters in beeld brengen GUS

14 februari 2019

13u20 0 Houthulst Houthulst wil mobiele camera’s plaatsen op locaties waar vaak klachten zijn over sluikstort en zwerfvuil. De gemeenteraad keurt dat volgende donderdag goed.

Houthulst bindt al langer de strijd aan tegen zwerfvuil. De sensibiliseringsartikels in het gemeentelijke magazine, de bordjes ‘Net opgeruimd’ en de jaarlijkse opruimacties zijn niet voldoende. Daarom zet de gemeente de grote middelen in. Het wil verplaatsbare camera’s installeren. Overtreders op heterdaad betrappen is niet vanzelfsprekend. Camera’s kunnen daarbij helpen. De afvalintercommunale MIROM van Roeselare zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de beelden. De lokale politie kan optreden wanneer de dader in beeld staat. Er is ook een ambtenaar aangesteld die gemeentelijke, administratieve sancties kan uitschrijven. Zij zal toegang hebben tot de opgenomen beelden. De opnames worden niet langer dan een maand bewaard. Alleen als er sprake is van overlast zullen ze langer opgeslagen worden. De gemeente zal de wettelijke pictogrammen plaatsen op de locatie waar de camera staat. De politiezone Polder gaf alvast positief advies. De gemeenteraad bespreekt het donderdag 21 februari.