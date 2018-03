Filip Vanhevel trekt N-VA-lijst 08 maart 2018

Filip Vanhevel (44) uit Merkem trekt, net zoals in 2012, de N-VA-lijst van Houthulst. "Na zes jaar oppositie zijn we klaar om aan het beleid deel te nemen", laat Filip strijdvaardig weten. Beroepshalve is hij leerkracht Frans en Engels. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor het verenigingsleven zoals de ouderraad Kouterkind, de jeugdwerking Merkem Sport, Davidsfonds Houthulst en de Merkemse wielertoeristen. "In 2012 kwamen we voor het eerst op met N-VA en we behaalden meteen zes zetels. Met de slogan 'veilig thuis in welvarend Houthulst' trekken we naar de kiezer. (GUS)