Filip Deroo stelt online winkelplatform voor 21 februari 2018

Gemeenteraadslid en ondernemer Filip Deroo (Onafhankelijk) heeft zijn eigen online winkelplatform voorgesteld. "Het gemeentebestuur doet bijzonder weinig voor onze middenstand", vindt Deroo. "Handelaars kunnen op het platform voor 200 euro per jaar intekenen en krijgen in ruil heel wat promotie. Maandelijks kunnen ze hun promoacties doorgeven die ik dan direct online plaats. We plannen een grote campagne om de website in de kijker te zetten."





Volgens Deroo kan ook de gemeente zelf heel wat stappen ondernemen om startende middenstanders te ondersteunen. "Houthulst mist een echte winkelstraat, extra maatregelen dringen zich dus op."





De website www.winkeleninhouthulst.be zal vanaf april online staan. Meer informatie op het nummer: 0494/87.90.35.





