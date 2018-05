Filip Deroo start eigen liberale lijst 25 mei 2018

Onafhankelijk gemeenteraadslid Filip Deroo (42) start een eigen liberale lijst die Lokaal#8650 zal heten. Hij is ook de trekker van die lijst. Aanvankelijk stond Deroo op de lijst Open Vld, maar na onenigheid met het bestuur stapte hij op. "Dit is het enige logische alternatief", zegt Filip. "De lokale economie nieuw leven inblazen is een belangrijk werkpunt. Recent lanceerde ik een digitaal forum voor onze handelaars. Communicatie is namelijk ook iets dat we belangrijk vinden. Zowel binnen onze eigen partij als naar de burger toe staan we open voor suggesties en verzuchtingen. Onze slagzin is dan '100 procent ten dienste van mens én dorp'. Als liberaal wil ik samen met ons team vooral dingen realiseren." Filip Deroo is zelfstandig ondernemer en leidt MD Events. De Houthulstenaar zal heel wat keuze hebben op 14 oktober. CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld komen elk met een lijst. (GUS)