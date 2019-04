Failliete aannemer verkoopt

snel in beslag genomen keuken JHM

05 april 2019

Een 40-jarige aannemer uit Houthulst kreeg in de rechtbank van Veurne terecht vier maanden cel en 1.600 euro boete omdat hij bij zijn faillissement sjoemelde. B.S. leidde zijn zaak van thuis uit maar ging failliet. Er werd beslag gelegd op zijn goederen en er werd een curator aangesteld. Bij een eerste bezoek werden de bezittingen van de man thuis genoteerd en bleek dat er een totale verkoopwaarde was van 130.000 euro, om de schulden van de man aan te zuiveren. “Bij het eerste bezoek viel ons vooral de mooie en dure keuken in huis op”, sprak de curator. “Bij een volgend bezoek bleek de keuken intussen uitgebroken te zijn en werd hij verder verkocht.” Ook een deel van de badkamer werd verder verkocht. B.S. werd dus vervolgd voor het verduisteren van activa, maar liet verstek gaan.