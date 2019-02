Even verkeershinder door mazoutspoor in Tereststraat JHM

21 februari 2019

De brandweer van Houthulst moest donderdagmiddag iets na 15 uur het wegdek gaan reinigen in de Terreststraat. Door een defect drupte er een hoeveelheid mazout uit een voertuig. De brandweer kwam ter plaatse om het spoor op te ruimen. Er was even verkeershinder tijdens de opruimwerken.