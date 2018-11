Eerste optreden Liquid Therapy meteen uitverkocht 10 november 2018

02u26 1 Houthulst Voor een uitverkochte zaal maakt de muziekband Liquid Therapy op 17 november zijn debuut in de Fabrieksput in Houthulst. De vijf mannen zijn klaar om er muzikaal in te vliegen.

Renzo Bils (30) uit Pittem is bassist, Gino Lippens (45) uit Klerken gitarist, Bart Costenoble (29) uit Menen zanger, Davy Gheerardyn (43) uit Houthulst gitarist en Luc Van Dyck (46) uit Moorslede drummer. "Davy en ik zijn al langer vrienden", vertelt Gino. "Het idee om een band op te starten kwam er eind vorig jaar. Via sociale media kwamen we in contact met elkaar en vandaag hebben we al elf eigen nummers die je in het vakje grungerock mag stoppen. We houden van het stevigere gitaarwerk. Inspiratie voor onze teksten vinden we in het dagelijkse leven. Rat Race gaat bijvoorbeeld over het gejaagde leven dat velen van ons leiden. In Klerken hebben we een professionele studio waar we zeker wekelijks samen komen. We zijn trots dat onze try-out in Houthulst is uitverkocht en kijken uit naar meer. Op 13 april staat alvast een volgend optreden gepland in Roeselare. We hebben ons ook ingeschreven voor de wedstrijd De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Onze ultieme droom is om ooit op het podium van Graspop te staan." Liquid Therapy en meer informatie vind je terug op Facebook. (GUS)