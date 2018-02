Ecologische belevingstuin krijgt vorm 26 februari 2018

02u45 0 Houthulst Bij zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken krijgt de ecologische belevingstuin vorm.

"Velt IJzervallei, Natuurpunt De Bron en De Groene Kans helpen ons", zegt Jurgen Declercq van het centrum. "Er komen tweehonderd boompjes waarvan een aantal met vruchten, zoals appels, peren en mispel. Onze bewoners kunnen er confituur van maken om te verkopen in ons winkeltje Het Alternatief. Met theesommelier Ann Vansteenkiste zaaien we kruiden en bloemen in waarvan we thee-extracten zullen maken. Dit project zal de komende jaren nog meer vorm krijgen. Het moet een nieuwe groene plek worden in Klerken. Hopelijk integreert de gemeente Houthulst het in een recreatieve route." (GUS)