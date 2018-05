Echtpaar verkoopt woning na aanhoudende burenruzie 30 mei 2018

Een echtpaar uit de Beukhoutstraat in Houthulst heeft zijn huis met privéwellness te koop gezet na een jarenlange aanhoudende burenruzie. De zaak werd gisteren bepleit in de Veurnse rechtbank na een klacht met burgerlijke partijstelling. "Mijn cliënten worden al sinds december 2015 belaagd en hebben geen leven meer. Ze zien geen andere oplossing dan vertrekken. Ze zien ertegen op om naar huis te gaan", stelde hun raadsvrouw. Volgens de advocate wordt elke dag luide muziek gericht op hun huis, kijkt de buurman constant met een ladder over de omheining, scheldt hij hen voortdurend uit, schreef de man reeds een anonieme brief richting de werkgever van een van de buren en werden roddels en schunnigheden over hen op Facebook verspreid. "Zo erg dat het dochtertje wordt gepest op school", aldus de raadsvrouw, die de rechter 13 cd-roms met opnames en beeldmateriaal overhandigde als bewijsmateriaal. De verdediging van Marnick C. ging resoluut voor de vrijspraak. "Dat mijn cliënt de buren belaagt, daarvan is geen enkel bewijs. Sterker nog, hij wordt zelf belaagd door de buren en overladen met klachten zonder reden", aldus de verdediging. Het parket vroeg een straf met voorwaarden om de burenruzie te doen stoppen. Vonnis 26 juni. (BBO)