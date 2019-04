Drie ruiten van café Den Trimard ingegooid JHM

03 april 2019

Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag schade toegebracht aan café Den Trimard op de Markt in Houthulst. Ze gooiden er drie ramen in en zetten het daarna op een lopen. “Het was mijn man die ’s morgens nog even in het café was die de schade opmerkte”, zegt uitbaatster Maddy Hoorelbeke. “Daarna ben ik zelf gekomen en belde ik de politie. Er zijn twee ramen ingegooid vlak naast de deur en een aan de zijkant maar de daders zijn niet binnen geweest. Ik denk dat het daarom eerder over puur vandalisme gaat. De ramen naast de deur waren enkel glas en die moesten dus meteen dichtgemaakt worden door een timmerman. Aan de zijkant gaat het om dubbel glas waarvan enkele het voorste glas sneuvelde. Het is al de derde maal sinds ik het café 2.5 jaar openhoudt dat er glas gebroken wordt. De eerste keer ging het ook om vandalisme, de tweede keer ging het om een inbraak maar konden ze niets stelen.” De politie deed de nodige vaststellingen en stelde een pv op.