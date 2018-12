Drie gewonden bij aanrijding na ruzie JHM

21 december 2018

09u40 0

In de Beukhoutstraat in Houthulst zijn donderdagavond drie lichtgewonden gevallen na een vreemd incident. Wat er precies gebeurde is ook voor de politie Polder nog onduidelijk en wordt onderzocht. Het zou in ieder geval gaan om een familiale twist. Een bewoner zou het buiten aan de stok hebben gekregen met zijn vriendin en haar twee zonen. De onenigheid ontaardde en de man zou in zijn wagen zijn gestapt en veroorzaakte daarbij een aanrijding. Met zijn wagen reed hij niet alleen een bestelwagen aan maar werden ook de twee mannen geraakt. Zij moesten net als een derde persoon met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en nam verhoren af. Er werd een PV opgesteld.