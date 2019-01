Drama voor vader van 5: levenslang rijongeschikt, 8.200 euro boete én gezinsauto kwijt JHM

13u31 2 Houthulst Een man uit Houthulst met 5 kinderen werd maandagochtend zwaar gestraft door de politierechter in Veurne die hem voorgoed rijongeschikt verklaarde om nog een wagen te besturen.

Bovendien krijgt S.T. ook nog eens 8.200 euro boete én werd de gezinsauto, een Renault Mégane, verbeurd verklaard. Die zware straf komt er natuurlijk niet zomaar. S.T. werd al meermaals betrapt terwijl hij achter het stuur zat ofwel onder invloed van alcohol, ofwel onder invloed van cannabis of amfetamines. Zo werd hij in april 2017 aan de kant gezet nadat hij als een gek weg reed van bij hem thuis na een echtelijke ruzie. De politie zette hem aan de kant en hij bleek liefst 400 nanogram in zijn bloed te hebben, wat wees op een hoog gebruik van amfetamines. De man moest zich laten begeleiden maar bleef het maar bont maken. Zo werd hij in november en februari opnieuw betrapt toen hij onder invloed rondreed, en deze keer zelfs toen hij al een rijverbod had lopen én zich eerst door een dokter moest laten onderzoeken. Daar veegde hij echter zijn voeten aan. Intussen liet hij zich wél onderzoeken door een deskundige maar ook dat was niet positief. Die oordeelde immers dat het jarenlange drugsgebruik van de man zo problematisch is dat hij geestelijk totaal ongeschikt is om nog een auto te besturen. En bovendien lijdt de man aan een vorm van borderline waardoor hij grote moeite heeft om regels en afspraken te kunnen naleven. De politierechter kon dus niet anders dan streng oordelen. Stel dat de dertiger in de toekomst alsnog wil proberen zijn rijbewijs terug te krijgen moet hij eerst nog een jaar rijverbod uitzweten en slagen in vier examens.