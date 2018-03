Dieven stelen volledige voorraad scheermesjes in Okay 08 maart 2018

Dieven zijn dinsdagavond aan de haal gegaan met de volledige voorraad aan scheermesjes in de Okay in Houthulst. Op camerabeelden van het filiaal is te zien hoe de dieven kort voor sluitingstijd hun slag slaan en de scheermesjes, in totaal goed voor zo'n 370 euro, in een tas verbergen. De politie is bezig met de dieven op te sporen en liet ook hun nummerplaat seinen. "Mogelijk slaan de daders elders op gelijkaardige wijze toe. Dit lijkt geen alleenstaand geval", zegt Johan Geeraert, korpschef van de politiezone Polder. "Het is al af en toe voorgevallen dat een hele voorraad van dergelijke producten wordt gestolen, maar we kunnen op dit moment niet spreken van een plaag", reageert Hanne Poppe, woordvoerster van Colruyt. (BBO)