Diefstallen om drugsgebruik te betalen 27 januari 2018

Een 27-jarige man uit Houthulst riskeert op de rechtbank van Ieper tot twee jaar cel voor een aantal feiten. Zo wordt de man verdacht van tien diefstallen en vier diefstalpogingen.





Hij gebruikte ook een valse naam en haalde hij drie keer met gestolen bankkaarten geld af. G.G. pleegde de feiten om zijn druggebruik te financieren. Alles vond plaats in onder meer Menen, Poperinge, Wervik en Vleteren. Hij werd op 15 augustus in de kraag gevat door de politie naar aanleiding van een diefstal in Houthulst, waar een fiets en enkele andere zaken waren gestolen.





G. stond toen al geseind door de Ieperse onderzoeksrechter. De man verbleef tot 6 oktober in de cel, waarna hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. Zijn raadsman, meester Curd Vanacker, vraagt de beklaagde niet terug naar de gevangenis te sturen.





"Daar heeft hij geen enkele baat bij", klonk het. Enkele feiten worden trouwens ontkend. Vonnis op 22 februari. (CMW)