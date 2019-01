Diabetespatiënt negeert rijverbod om blikje cola te halen JHM

28 januari 2019

14u02 0 Houthulst Een man uit Houthulst maakte het in juli vorig jaar tijdens de Bobcampagne wel erg bont.

Op 13 juli werd G.V. met meer dan 2,20 promille betrapt achter het stuur van zijn wagen toen hij terugkwam van een feestje. De man kreeg prompt ook 15 dagen rijverbod. Op 26 juli echter werd hij alweer betrapt, ditmaal toen hij op zijn bromfiets naar de nachtwinkel reed. Hij schond dus zijn rijverbod. “Maar daarvoor had ik een goede reden”, sprak G.V. “Ik ben diabetespatiënt en had dringend wat suiker nodig. Cola helpt bij mij echt maar ik zat zonder. Daarom reed ik dus snel naar de nachtwinkel in Klerken.” De politierechter had er weinig begrip voor. Temeer de man op die manier nog een extra risico nam en omdat hij al jaren suikerziekte heeft. “Maar nu ben ik geleerd”, besloot G.V. “Ik heb voortaan altijd een voorraad grote colaflessen in huis.” Omdat G.V. financiële problemen heeft kreeg hij een werkstraf van 150 uren en 270 dagen rijverbod. Vervult hij zijn werkstraf niet krijgt hij alsnog 9.600 euro boete.