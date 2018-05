Cursus veiligheid voor jongeman op bromfiets 30 mei 2018

Een tiener uit Houthulst moet van de politierechter in Veurne een cursus verkeersveiligheid volgen omdat hij rondreed op een bromfiets en met niets in orde was. Op 10 oktober werd G. betrapt om zijn bromfiets die te snel reed, niet verzekerd was, geen gelijkvormig-heidsattest had en waarvoor hij geen rijbewijs had. Hij moest zich samen en zich met zijn ouders verantwoorden, die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn. "Ik rij nu met een bromfiets klasse A", sprak G. "Die bromfiets gebruikte ik om te testen, want ik sleutelde er graag aan." Waarop de politierechter: "dat mag, maar niet op de openbare weg. Dat is geen speeltuin hé." Als G. de cursus niet volgt, moeten zijn ouders alsnog 800 euro betalen. Zelf moet hij van de rechter wel de procedurekosten van 200 euro ophoesten. (JHM)