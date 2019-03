Crelan Merkem geeft 2500 euro aan het jeugdmuziek GUS

25 maart 2019

10u34 0 Houthulst Christine Pysson van Crelan Merkem gaf een cheque van 2500 euro aan Agnes Lefevere van het jeugdmuziek eveneens in Merkem.

“Met dat bedrag kunnen we zeven nieuwe instrumenten aankopen waarop onze jongeren kunnen oefenen”, reageert Agnes tevreden. “We vinden het erg belangrijk dat de kinderen van Merkem al op jonge leeftijd muziek ontdekken. Dat doen we door wekelijkse contactmomenten te organiseren met de leerlingen van de basisschool Kouterkind. Ze kunnen proeven van verschillende muziekinstrumenten zodat ze tegen juni hun keuze kunnen maken. Bovendien bieden we dat gratis aan. In mei zullen we ons project voorstellen aan de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Een maand later starten we de repetities. Twee jaar lang begeleiden we hen zodat ze zich daarna kunnen aansluiten bij onze harmonie.”