Café vernield zeven weken na overname BRANDWEERMAN OP BEZOEK MERKT VUUR OP EN VERWITTIGT KLANTEN JELLE HOUWEN

23 februari 2018

02u42 0 Houthulst Amper twee maanden nadat de 26-jarige Romina Cheroutre café 't Paviljoen in de Westbroekstraat in Merkem overnam, werd het café gisteren getroffen door een zware brand. Een passerende brandweerman merkte de brand op en haalde Romina en de gasten naar buiten. De schade is groot. "Ik weet nog niet hoe het verder moet. Dit is een zware tegenslag", zucht Romina. De jonge vrouw is zwanger, maar met haar baby is alles gelukkig in orde.

Romina en een viertal stamgasten hadden niets in de gaten toen het vuur even voor 12 uur uitbrak. Een brandweerman die toevallig passeerde, merkte de rook op. "Ik wou zelf stoppen om iets te drinken en zag vanop straat rook uit de pannen komen", getuigt brandweerman Johan Decap. "Ik stormde naar binnen en deed de achterdeur open. Daar hoorde ik het vuur knetteren en zag ik al rook. Ik heb meteen iedereen naar buiten gejaagd en mijn collega's gebeld." Een verbouwereerde Romina en haar gasten vluchtten meteen naar buiten en zagen met lede ogen aan hoe de brand uitbreidde.





De brandweerkorpsen van Houthulst-Merkem, Langemark en Lo-Reninge snelden ter plaatse. De brand situeerde zich achteraan en begon ter hoogte van de schouw. Door verbranding van de houtkachel had die vuur gevat. De schouwbrand evolueerde snel in een dakbrand en het vuur zocht zich door de schouw een weg via de roosteringen en valse plafonds. "Het vuur was vrij snel onder controle maar er moest flink wat verbrand materiaal geruimd worden", zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier. "Er werden gaten in het dak geslagen en het café is minstens een tijdlang onbruikbaar." Een flinke streep door de rekening van Romina. "Ik heb het café pas sinds 22 december overgenomen", zegt de aangeslagen café-uitbaatster. "Ik had eerder al twee cafés in Passendale en Westrozebeke en nam het hier over van Jeannine Backeljau. Voor de opening heb ik het hier nog wat opgefrist en een eigen 'touch' gegeven. En nu, exact twee maanden later, moet ik de deuren alweer sluiten door deze brand. Dit is een zeer zware tegenslag."





Voetbalploegen

Hoe het nu verder moet met het café weet Romina niet. De huisbaas kwam gisteren een kijkje nemen en bracht de brandverzekering op de hoogte. De vrees bestaat dat het café minstens enkele weken of langer dicht zal zijn. 't Paviljoen is ook het stamcafé van verschillende verenigingen, zoals de voetbalploegen van Merkem Sport. Ook een wielerploeg heeft er zijn onderdak. Zij zullen tijdelijk elders onderdak moeten zoeken. "Als het van mij afhangt, zou ik graag snel heropenen. Maar of dat zal lukken, weet ik nog niet. Ik hoop het alvast", besluit Romina. De jonge vrouw maakte zich gisteren ook om een andere reden zorgen. Ze is namelijk zwanger. "Maar gelukkig is alles oké met de baby. Ik wil ook iedereen danken voor de vele steunbetuigingen en berichtjes die ik krijg."