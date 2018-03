Café heropent ondanks diefstal houtkachel 01 maart 2018

02u39 0 Houthulst Amper anderhalve week nadat een brand woedde in café 't Paviljoen in de Westbroekstraat in Merkem kan het café zondag al heropenen.

Het gaat om een voorlopige heropening, want de bovenste vertrekken zijn na de brand zeker nog niet bruikbaar. De heropening is goed nieuws voor uitbaatster Romina Cheroutre (26), die anders een financieel debacle voor ogen zag.





"Ik ben blij dat ik zondag weer klanten kan ontvangen en dat de verenigingen die bij mij hun stamplaats hebben geen ander onderkomen moeten zoeken", zegt Romina. "Ik kreeg het nieuws van de mogelijke heropening pas dinsdagavond, maar gisteren kwam daar weer slecht nieuws bovenop. Mijn houtkachel, van waar de brand via de schouw ontstond, stond na de brand nog steeds buiten aan de garage. Hij kon niet binnengezet worden. Dinsdagnacht zijn dieven er mee aan de haal gegaan. Dat ding weegt meer dan 100 kilogram, dus ze moeten met een paar geweest zijn. Het kost ook zo'n 3.000 euro. Dat is weer een zware tegenvaller. Wie pikt nu zoiets? Ik gaf het aan bij de politie. Het café verwarmen via de houtkachel lukt dus niet, maar we zullen warmeluchtblazers installeren."





"Morgen komt een professionele kuisploeg de restanten van het roet weghalen, zaterdag breng ik alles in orde en zondag om 9 uur open ik. Pas later zal alle andere schade hersteld worden. De komende weken blijf ik het café ook openhouden. Ik ben zwanger van mijn tweede kindje en beval op 16 april. Maar zolang het gaat blijf ik openhouden met de hulp van mijn vriend. Het was een zware week."





"Ik wil ook iedereen bedanken voor alle steun en de brandweer voor de hulp", besluit Romina.





(JHM)