Café heropent 1,5 week na brand 05 maart 2018

02u33 0 Houthulst Amper anderhalve week na een brand heeft café 't Paviljoen in de Westbroekstraat in Merkem gisteren al kunnen heropenen. En dat werd een succes, want al vroeg zat de zaak vol.

Heel wat stamgasten, de verenigingen die er hun stek hebben, maar ook sympathisanten en wielertoeristen kwamen Romina Cheroutre (26) een hart onder de riem steken. "Zoveel steun krijgen, doet echt deugd", glundert Romina. "Ik had nooit gedacht dat we zo vlug zouden kunnen heropenen, zeker omdat de schade toch niet gering was. Maar er is hier goed werk geleverd. Het vals plafond is er uit en het gat dat rond de schouw zat, is dichtgemaakt met gyproc. Ondanks de diefstal van onze houtkachel deze week hebben we ons café toch kunnen verwarmen met een noodtoestel." Voor Romina komt zo een einde aan 10 dagen onzekerheid. Binnenkort staat haar bovendien nog iets moois te wachten. "Halfweg april beval ik van mijn tweede kindje. Het café doen, wordt met de dikke buik steeds moeilijker. Maar gelukkig krijg ik veel hulp van mijn man Tom en vader Kurt. En de klanten hebben veel begrip." (JHM)





