Buurtbewoonster vreest wateroverlast in haar bos als Houthulst industriezone uitbreidt met 5 hectare GUS

22 februari 2019

18u02 0 Houthulst Het openbare onderzoek voor de aanleg van wegen in de toekomstige uitbreiding van de industriezone in Houthulst loopt nog tot en met 24 februari. Die uitbreiding komt bij de Nijverheidstraat en is vijf hectare groot. Eén buurtbewoonster diende een bezwaarschrift in omdat ze vreest voor wateroverlast. De gemeente spreekt dat tegen.

Karinina Dutry-Dejonckheere woont in de Jonkershovestraat en kocht in 2013 drie van de in totaal elf hectare bos achter haar woonst alsook een weide van 1,8 hectare. “Elke donderdag zie ik de klimaatmarsen onder de noemer ‘brossen voor meer bossen’. Hier hebben we groen maar de gemeente plant daar net naast een industriezone. Al twintig jaar zorg ik gepassioneerd voor dit mooie gebied maar ik vrees dat een flink stuk onder water zal komen te staan eens het akkerland, gelegen net naast het waardevol natuurgebied, een betonnen vlakte wordt met plaats voor bedrijven. Het natuurgebied is biologisch zeer waardevol. Mijn stuk van drie hectare bos ligt het laagst. Bij hevige en langdurige regenval heb ik nu al te maken met overstromingen. Het water van het bedrijventerrein zal via de Stenensluisvaart afgevoerd worden maar die is nu al verzadigd. Het bufferbekken en de groenzones die op de uitbreiding van de industriezone zijn voorzien zullen niet volstaan.”

Geen problemen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tessa Vandewalle (CD&V) benadrukt dat van wateroverlast geen sprake zal zijn. “Aanvankelijk wilden we onze industriezone uitbreiden samen met de West-Vlaamse Intercommunale. In december 2017 is het ruimtelijke uitvoeringsplan goedgekeurd. Uiteindelijk bood een private ontwikkelaar zich aan waardoor het dossier veel sneller uitgevoerd zou kunnen worden. De samenwerking met de Global Estate Group was een feit. Momenteel loopt het openbare onderzoek voor de aanleg van de weg via de Nijverheidstraat en de Paardendreef. Pas als dat is vergund, kunnen we verder. De uitbreiding is vijf hectare groot. Met de gemeente zullen we één perceel aankopen voor de bouw van een loods voor de technische dienst en een parking voor tien vrachtwagens. Dan resten er nog tien percelen voor bedrijven. We hebben aandacht voor groen op het domein. Verder zullen we een bufferbekken uitgraven en behouden we de natuurlijke vijver. Dat moet voldoende zijn om de wateroverlast tegen te gaan.”