Brandweer ruimt benzinespoor op in centrum JHM

07 december 2018

12u14 0

De brandweer van Houthulst had donderdagochtend de handen vol met het opruimen van een benzinespoor in het centrum van Houthulst. Het spoor liep langs de Terreststraat en eindigde in de dorpskern. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Er werd geen defecte wagen aangetroffen. De brandweer spoot de baan schoon en de politie stelde een pv op.