Brandweer beschikt over vernieuwde cafetaria en leslokaal Jelle Houwen

17 december 2018

Een deel van de kazerne van brandweerpost Merkem-Houthulst steekt sinds begin deze maand in het nieuw. De vernieuwde cafetaria werd officieel geopend. Het waren de plaatselijke brandweerlui zelf die de voorbije maanden hun ruimte nabij de brandweerkazerne hebben opgefrist en er een nieuwe moderne ruimte inrichtten. “Een bar nabij de kazerne hadden we al maar die werd nu serieus onder handen genomen”, zegt Lode De Keyser van de brandweer van Houthulst-Merkem. “Naast de bar werd ook de voormalige gemeenteraadszaal van Merkem aangepakt. We maakten al gebruik van de oude zaal maar voortaan kan die nu ook dienst doen als leslokaal voor de brandweerlui of als extra plaats bij de bar als er evenementen zijn. We kregen daarvoor de steun van de gemeente maar probeerden ook zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken.” De gemeente investeerde 25.000 euro in de nieuwe inrichting van de ruimtes. “Het is belangrijk dat onze brandweermensen zich volop thuis voelen in de kazerne”, zegt burgemeester Ann Vansteenkiste (Cd&V).