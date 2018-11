Brand in garage appartementsgebouw SIEBE DE VOOGT

25 november 2018

15u11 0

In de Broeders Xaverianenstraat in Houthulst is zondag rond 10 uur brand ontstaan in de garage van residentie Carolina. Volgens de politie vatte een slijpschijf vuur. De eigenaar van de garage kon de vlammen zelf blussen, maar verschillende werktuigen raakten beschadigd. De brand ging gepaard met heel wat rook. De brandweer kwam de flats verluchten.