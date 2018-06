Brand door onkruid in loods 26 juni 2018

02u42 0

In de Steenbeekstraat in Jonkershove is gisterenavond om 17.30 uur een brand ontstaan in een loods achteraan een woning. Bewoners hadden vlammen opgemerkt en belden de brandweer. In de loods lag heel wat hout lag opgeslagen. De brandweer van Houthulst en een wagen van Diksmuide gingen ter plaatse. "Uiteindelijk bleek de brand beperkt", zegt commandant Lode De Keyser. "Het ging om een afvalberg van onkruid die in de loods plots vuur vatte. Het vuur kon snel geblust worden." De loods liep ook geen schade op. (JHM)