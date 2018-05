Boer nog maar net bekomen van ontploffing of er wordt nóg een bom gevonden 19 mei 2018

02u48 0 Houthulst Enkele uren nadat er donderdag een obus was ontploft onder de tractor van Dimitri Delefortrie (28), op een akker langs de Langemarkstraat, werd er nog een tweede bom gevonden. Een nog groter exemplaar: meer dan een halve meter lang en 60 kilogram zwaar. De bom ontplofte gelukkig niet.

Een dag na de ontploffing heeft Dimitri nog steeds last van oorsuizen. "Mijn oren piepen nog steeds", zegt hij. "Zoiets luids als die ontploffing had ik nog nooit gehoord. Het was echt schrikken, ik dacht eerst dat ik doof was. Het gaat nu wel beter, maar ik moet nu acht dagen pillen nemen. In het ziekenhuis deden ze testen met een koptelefoon en keken ze met een camera in mijn oor. Alles lijkt normaal, maar pas volgende week weten ze of ik definitieve gehoorschade heb." Als dat het geval is, kan Dimitri, net als voor de schade voor de eg, aankloppen bij het Fonds voor Slachtoffers van Oorlogsmunitie. "Dat fonds bestaat al jaren en komt inderdaad in beperkte mate tussen", legt compagniecommandant Maarten Verburg van opruimingsdienst DOVO uit. "Daarvoor is een tussenkomst van DOVO vereist. Wij sturen daarna een verslag op met een analyse van het desbetreffende springtuig en we bevestigen dan ook dat het om oorlogsmunitie ging." Dergelijke procedures zijn echter tijdrovend. Enkele jaren geleden kreeg Benoit, de vader van Dimitri, pas na negen maanden zijn geld te zien voor de schade aan zijn eg na een eerdere ontploffing. (JHM)