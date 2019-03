Bizar gevolg van gesloten grens: illegale verstekelingen belanden in Houthulst in plaats van Calais JHM

07 maart 2019

17u09 0 Houthulst Acht illegalen zijn donderdag ongewild het slachtoffer geworden van de stiptheidsacties van de Franse douane en de gesloten grens in Adinkerke. Ze waren aan boord geklommen van een Franse vrachtwagen die richting Calais reed, maar belandden uiteindelijk in Houthulst.

De illegalen, mannen en vrouwen uit Eritrea, hoopten om in Calais de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken. Maar door de gesloten grens en de gesloten afritten voor Adinkerke reed de trucker wellicht in Nieuwpoort af om zo tot in Diksmuide te rijden. Daar zette hij zijn truck aan de kant langs de Iepersteenweg, tussen Diksmuide en Houthulst. Eenmaal geparkeerd hoorde de trucker vreemde geluiden uit zijn laadruim en belde de politie. Die kon de acht illegalen snel oppakken. Later op de dag werden op de Lijnbus naar Ieper ter hoogte van Woumen nog eens drie illegalen aangetroffen. Het ging opnieuw om mensen uit Eritrea. De politie verwittigde de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt nu onderzocht of er sprake is van mensenhandel.

Meer over Eritrea

Diksmuide

Calais

Houthulst

Adinkerke

demografie

illegalen

samenleving