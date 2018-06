Bijna vermoorde man troost veroordeelde echtgenote 16 juni 2018

02u35 0 Houthulst Dorothy V. uit Houthulst is tot 42 maanden cel met uitstel veroordeeld voor mededaderschap bij een moordpoging op haar man.

Nederlander Ruben K., met wie Dorothy V. een affaire had, kreeg net zoals een kompaan vier jaar effectieve celstraf. Een andere handlanger kreeg twee jaar cel.





Ruben K. kon het niet verkroppen dat Dorothy V. na een affaire terugkeerde naar haar echtgenoot en kinderen. Hij trommelde twee vrienden op om de echtgenoot te vermoorden.





Dat leidde het parket af uit telefonieverkeer. Ook Dorothy V. was volgens het parket goed op de hoogte van de plannen. Op 11 april 2016 deed het slachtoffer zijn voordeur open en kon hij nog maar net een steek met een slagersmes afwenden. De drie Nederlanders sloegen op de vlucht. Dorothy V. gaf toe dat ze nog contact had met haar minnaar. "Ik nam de plannen niet serieus", sprak de vrouw. Ze is overigens nog steeds samen met het slachtoffer, die niet gelooft dat zijn vrouw hem wilde laten doden. Hij troostte de vrouw nadat ze huilde tijdens het vonnis. De rechter achtte haar betrokkenheid bewezen. (BBO)