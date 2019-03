Bewoonster (72) in kritieke toestand naar ziekenhuis na CO-intoxicatie in Houthulst Siebe De Voogt

23 maart 2019

13u02 0 Houthulst De 72-jarige bewoonster van een woning in de Vijverstraat in Houthulst is zaterdagvoormiddag in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, nadat ze geïntoxiceerd raakte door CO.

De zus van het slachtoffer sloeg alarm, toen ze tijdens haar dagelijkse bezoekje geen gehoor kreeg. De brandweer werd opgeroepen en stelde vast dat in de woning een veel te hoge concentratie aan koolstofmonoxide (CO) hing. Binnen troffen ze de 72-jarige bewoonster bewusteloos aan.

De hulpdiensten stelden nog een lichte polsslag vast bij de vrouw en dienden haar ter plaatse de eerste zorgen toe. Ook de MUG-heli werd opgeroepen en landde in een veld nabij de woning. Het slachtoffer werd uiteindelijk in kritieke toestand overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge.

Ze woonde alleen in het huis. De politie Polder deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de CO-intoxicatie. Mogelijk lag een slecht werkend kacheltje aan de oorzaak.