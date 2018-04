Bekende vrouwen op De Boot 04 april 2018

Het is een traditie die Bart Castelein ook dit jaar in stand houdt. Op Moederdag, zondag 13 mei, nodigt hij bekende vrouwen uit naar De Boot bij de Driegrachtenbrug in Merkem die vertellen over hun moeder. Dit jaar zijn dat reporter/presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis, schrijfster Lize Spit, ex-turnster Aagje Vanwalleghem, zangeres Ingeborg en gynaecologe Marleen Temmerman. Schrijfster Kristien Hemmerechts zorgt voor de bindteksten. Een ticket kost elf euro in voorverkoop en veertien euro aan de deur. De vertelsessie start om 15 uur. Info: www.deboot.be of





0475 21 43 20.





(GUS)