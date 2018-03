Bak Leffe gestolen 01 maart 2018

02u36 0

In de Westbroekstraat in Merkem deed een bewoner gisterenochtend geen aangename ontdekking in zijn garage. Dieven waren aan de haal gegaan met een bak Leffe die er stond gestockeerd.





De man deed aangifte bij de politie maar die heeft nog geen spoor van de dader. (JHM)