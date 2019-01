Aureel (82) vliegt voor de eerste keer in VTM-programma ‘De reis van hun leven’ GUS

15u49 0 Houthulst Donderdag 31 januari om 20.35 uur kan je voor het eerst afstemmen op het nieuwe VTM-programma ‘De reis van hun leven’. Eén van de tachtigplussers die daarin een reis rond de wereld maakt, is Aureel Hemeryck (82) uit Houthulst. Voor het eerst in zijn leven vloog hij.

Acht energieke 80-jarigen pakken morgenavond in het VTM-programma ‘De reis van hun leven’ hun koffers. Samen met Olga Leyers en Sieg De Doncker trekken ze van de ene adembenemende bestemming naar de andere. De eerste halte wordt Dallas gevolgd door Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan. Uit Houthulst gaat Aureel Hemeryck mee. De gepensioneerde landbouwer beleefde er de tijd van zijn leven. “Verder dan Lourdes, Polen, Oostenrijk en het Zwarte Woud was ik nog niet geweest”, lacht Aureel. “Mijn droombestemming was Mongolië. Vroeger zat ik in de ruitersport en daar vind je prachtige dieren in een uitgestrekt landschap. Het is een ervaring die je maar één keer in je leven meemaakt. Ik ben blij dat ik het kon beleven. Het was vermoeiend maar prachtig.”