Alweer flinke discussie over verboden mistnet 19 juni 2018

02u41 0

De discussie laaide alweer hoog op in de rechtbank van Veurne in de zaak van Houthulstnaar P.D. die wordt vervolgd omdat in zijn tuin eind 2016 een verboden mistnet werd gevonden. Die was gespannen tussen enkele bomen boven zijn volière en is amper zichtbaar. Het diende om vogels mee te vangen en kan snel dichtgetrokken worden. Er volgde een huiszoeking en daarbij werden 20 vinken gevonden, waarvan 13 niet of niet correct waren geringd. Daarnaast werden nog beschermde vogelsoorten zoals sijzen en putters gevonden. Maar de advocaat van P.D. zegt dat die huiszoeking niet rechtmatig gebeurde. "Wij stelden vanuit de weide naast zijn erf vast dat dat mistnet er hing", kwamen twee inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos getuigen. "Zo'n mistnet is verboden en wordt ingevoerd als 'fishing net' om de douane te omzeilen. We hoefden niet eens in zijn tuin te staan om dat te zien." De twee belden daarop een inspecteur van de politiezone waarna ze wél samen de tuin ingingen voor een heterdaadbetrapping. De vogels werd in beslag genomen. "Ik wil dat er genoteerd wordt dat de politie de tuin betrad enkel op advies van die twee inspecteurs. Zelf deed hij buiten geen vaststellingen", reageerde de advocaat van P.D. De zaak gaat nu op 16 november verder. P.D. riskeert 6.000 euro boete. (JHM)