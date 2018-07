Alle verwaarloosde honden van illegale fokker geadopteerd 04 juli 2018

02u36 0

De verwaarloosde hondjes die begin juni in beslag werden genomen bij een illegale fokker in Houthulst, zijn inmiddels allemaal geadopteerd. Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde ontfermde zich over achttien chihuahua's, mopshondjes en shih tzu's nadat de politie was binnengevallen in het huis van de fokker. "Alle honden werden ontwormd, gewassen en geschoren en de vrouwtjes gesteriliseerd. Er waren eigenlijk meer kandidaat-baasjes dan honden, want chihuahua's en mopshondjes zijn populair. Sommige hondjes zijn zelfs nooit op onze website verschenen", zegt Nique Huypens van Dierenasiel Ganzeweide. "Eén hondje was er te erg aan toe en moesten we laten inslapen. Eigenlijk kregen dus zeventien viervoeters een nieuwe thuis", aldus Nique Huypens. Een hond adopteren in Ganzeweide kost doorgaans 175 euro. (BBO)