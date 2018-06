Agressor vrijuit na klacht bij Comité P? 09 juni 2018

De strafrechter in Veurne heeft haar oordeel over een man uit Houthulst die terechtstaat omdat hij meerdere agenten aanviel uitgesteld. De reden? S.T. heeft zélf klacht ingediend tegen de agenten bij Comité P. En omdat die klacht volgens de procureur eventueel kan leiden tot de vrijspraak van S.T. wil de rechter eerst de uitkomst van die klacht afwachten.





Op 11 mei zocht S.T. na de kermis in Houthulst problemen met enkele agenten. Hij had naar eigen zeggen 15 pinten gedronken en moeide zich op straat met de politie die tussenbeide kwam bij een bende jongeren die een verboden wapen bijhad. Hij daagde de agenten uit en vluchtte vervolgens naar zijn woning. "Daar hebben de agenten hun voet tegen de voordeur gezet en drongen ze met liefst 6 tegelijk binnen", spraken S.T. en zijn advocaat. "Zonder toestemming. Dit is woonstschennis. Ze wilden mij koste wat kost arresteren, alhoewel het niet meer dan dronkenmanspraat was. Met pepperspray ontnamen ze al mijn zicht, en mijn vriendin S. kreeg klappen van een matrak. En dat in het bijzijn van onze 5 kinderen. Daarom dienden we klacht in." S.T. wordt naast weerspannigheid vervolgd omdat hij bij zijn arrestatie een aluminium borstelsteel greep en agenten verwondde. Die vragen 250 euro. Tegen 14 september moet blijken of zijn klacht gegrond is.





