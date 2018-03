Aangereden jongen (9) mag maandag weer naar school 17 maart 2018

Het 9-jarige jongetje dat twee weken geleden aangereden werd op het zebrapad aan de schoolpoort in de Terreststraat, mag maandag terug naar school. Matteo V. raakte het bewustzijn kwijt na het ongeval en verbleef meerdere dagen in het ziekenhuis. Hij liep heel wat schaafwonden en een zware hersenschudding op. "Zijn toestand leek aanvankelijk ernstig, maar valt al bij al mee", zegt zijn mama. "Een eerste scan van zijn hoofd heeft gelukkig niks ernstigs opgeleverd. Maar volgende week moet hij nog onderzoeken ondergaan, pas dan kunnen we uitsluiten of hij iets zal overhouden aan het ongeval. Praten over het ongeval wil en doet Matteo niet. Hij kan zich niets meer herinneren. We hopen dat het hem zal helpen om terug naar school te gaan." Matteo's klasgenootje dat bij hetzelfde ongeval een scheenbeenbreuk opliep, zit al terug in de schoolbanken. De aanrijder is nog steeds zijn rijbewijs kwijt. (JHM)