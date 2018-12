7 obussen op 1 dag ontdekt in Houthulst JHM

13 december 2018

Op drie plaatsen in Houthulst werden donderdag in totaal 7 obussen ontdekt. Het ging om kleine oorlogsspringtuigen die in de Stationsstraat, in de Monseigneur Schottestraat en bij de technische dienst, waar enkele obussen van een eerdere vondst lagen, gevonden werden. De obussen leverden geen gevaar meer op voor de omgeving. De afgelopen weken werden door activiteiten van landbouwers op de akkers al meerdere obussen gevonden. Opruimingsdienst DOVO werd verwittigd om de obussen te komen ophalen.