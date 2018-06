6 maanden cel met uitstel voor aanhoudende burenruzie 27 juni 2018

02u44 0 Houthulst Met een veroordeling van 6 maanden cel met uitstel, 800 euro boete en 3.000 euro schadevergoeding heeft de strafrechter in Veurne een einde proberen te maken aan een jarenlange hallucinante burenruzie in de Beukhoutstraat in Houthulst.

M.C. (55) bestookte de buren onder meer jarenlang met luide muziek.





Hij gluurde ook steeds over de omheining, probeerde de buurvrouw en haar dochter aan te rijden, reed paaltjes aan de oprit omver, verspreidde filmpjes over de burenruzies op Facebook en stuurde ook mails naar het werk van de buurman. De vervolging kwam na een klacht van de bestookte buren. Maar volgens de advocaat van veroordeelde buurman werd zijn cliënt zelf belaagd.





De burgerlijke partijen hingen namelijk een pop, met een touw rond de hals, op in de tuin als verwijzing naar de zelfdoding van de eerste vrouw van de buurman. Toen volgde een klacht aan hun adres. De advocaat vroeg de rechter om beide zaken samen te behandelen, maar daar wou de rechter niet op wachten. Volgens het vonnis is er voldoende bewijs om van belaging te kunnen spreken.





Of de zaak van de opgehangen pop zal doorverwezen worden naar de rechtbank, is niet zeker. "Mijn cliënten hebben die pop opgehangen als reactie op de aanhoudende belaging, die nog niet gestopt is. Ze zijn blij dat de rechter inziet wat voor terreur hun buurman zaait. Maar het houdt niet op. Er is een nieuwe klacht in de maak", reageert de advocaat van de burgerlijke partijen. Een einde in de burenruzie is dus nog niet in zicht.





(BBO)