6.000 euro voor promofilm gemeente 05 april 2018

Houthulst heeft ruim 6.000 euro betaald voor een film waarin het de troeven van de gemeente toont. In dat budget zit ook een aantal foto's van de gemeente. Het is Diksmuideling Rudi Debruyne die meer dan 3.000 takes filmde in 40 sessies. Het verhaal is opgebouwd rond een aantal thema's, maar de mensen staan centraal. De film zal te zien zijn via sociale media en op de website www.houthulst.be. Ook op bepaalde evenementen, zoals het onthaal van nieuwe inwoners, zal de promofilm getoond worden. (GUS)