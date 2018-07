28.000 euro voor lift in gemeentehuis 03 juli 2018

Wie in een rolstoel zit, kan in het gemeentehuis van Houthulst nu al met de traplift naar de eerste verdieping. "Dat lukt echter niet altijd zo vlot, vandaar dat we bijna 28.000 euro uittrekken voor een lift", zegt burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V). "De lift wordt geïnstalleerd tijdens verbouwingswerken aan het gemeentehuis." Dirk Gheysen (N-VA) hoopt dat de gemeente die lijn doortrekt naar de andere openbare gebouwen zoals het Dorpshuis in Jonkerkshove. "De deuren zijn daar veel te zwaar voor oudere mensen en mindervaliden." Schepen Jeroen Vandromme (CD&V) stelt dat die mensen daar wel binnen geraken als er iemand de deur openhoudt. (GUS)