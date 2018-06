23 winkeldiefstallen in één maand tijd in één winkel 23 juni 2018

Een 54-jarige vrouw uit Houthulst riskeert 6 maanden cel en 800 euro boete omdat ze liefst 23 winkeldiefstallen pleegde in één maand tijd. En ze pleegde die diefstallen dan nog allemaal in dezelfde winkel: de Okay-vestiging in Houthulst. Op 31 januari werd N.V. betrapt en bleek uit camerabeelden dat ze al veel vaker had toegeslagen in de winkel. Bijna altijd stal ze charcuterie, maar ook andere vleeswaren en yoghurt, voeding en chocopasta. "Het gaat om een grootmoeder die het niet breed heeft en instaat voor de opvoeding van haar kleinkindn omdat de moeder van het kind het zelf niet kan. U zal zien dat het bijna altijd voeding is, die ze stal. Ik vraag enige mildheid en de opschorting", sprak advocaat Thomas Bailleul. Vonnis op 29 juni. (JHM)