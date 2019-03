21-jarige mag nooit meer met wagen rijden: “hij is verslaafd omdat hij zo geboren werd” JHM

11 maart 2019

Een 21-jarige jongeman uit Houthulst is door de politierechter in Veurne levenslang lichamelijk ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden. Anthony V. is zwaar verslaafd aan cannabis en dat leidt zelfs tot agressie. Het gaat om een pijnlijke zaak. “U zal wel weten dat hij geen makkelijk leven heeft. Hij is als baby geboren onder invloed omdat zijn ouders bleven gebruiken. Zijn handelen wordt al 21 jaar daardoor beïnvloed. Zij kijken niet meer om naar hem, enkel zijn pleegmoeder zorgt nog wat voor hem”, sprak zijn advocaat. “Het is een triestige zaak”, sprak de politierechter. “Ik weet dat niet iedereen een even goeie start in het leven krijgt en ik weet ook niet hoe dit op te lossen. Maar ik moet de strafwet toepassen en die zegt dat die man echt niet meer in het verkeer mag komen.”