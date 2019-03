16 lopers uit Merkem doen zondag mee aan de 100 kilometer voor Kom op Tegen Kanker en zamelden ruim 15.500 euro in GUS

18 maart 2019

Zondag vindt de tweede editie van de 100 kilometer run voor Kom op tegen Kanker plaats op het domein De Schorre in Boom. Tussen al die deelnemers zal je 'The Fabulous Four' treffen. Dat zijn 16 lopers uit Merkem die liefst 15.645 euro hebben ingezameld.

“Eind september 2017 kreeg mijn echtgenote te horen dat zij een tumor had”, doet initiatiefnemer Bart Pattijn zijn verhaal. “Ik voelde mij machteloos tot ik de oproep van StuBru-presentatrice Linde Merckpoel hoorde om mee te lopen voor de strijd tegen kanker. Samen met drie vrienden liepen we toen de 100 kilometer uit. Dit jaar hebben vijftien kameraden zich bij mij aangesloten, elk met hun eigen verhaal.” Na maanden harde training, is het zondag tijd voor hét moment. Elk team zal 100 kilometer lopen. Ruben Castelein, Wouter Horré, Stefanie Desutter en Caroline Ameloot maken zich klaar om elk 40 kilometer te lopen. Koenraad Pauwels, Martine Van Exem, Koenraad Pauwels en Els Himpens nemen de 30 kilometer voor hun rekening. Björn Dewulf, Hilde Bonnier , Frank Castelein en Bart Pattijn hebben getraind voor de 20 kilometer. Tot slot zijn er Karin Depover, Greet Desodt, Jan Bostyn en Nico Dumez die de 10 kilometer lopen. “Vier teams dus vandaar onze naam ‘The Fabulous Four’”, verduidelijkt Bart nog. “We zijn de mensen en handelaars van Merkem en omstreken bijzonder dankbaar voor al hun steun. Daarenboven verkochten we in twee maanden tijd 416 kilogram chocoladefiguurtjes.”