12 obussen langs veld JELLE HOUWEN

16 november 2018

14u11 0

In de Melanedreef in Houthulst werden donderdagochtend 12 obussen ontdekt die langs een veld lagen. De springtuigen zijn afkomstig van op velden waar landbouwers ze naar boven ploegden. Ze werden aan de kant gelegd om ze later op te halen. De politie ging ter plaatse en maakte er melding van aan DOVO, die ze kwam ophalen om te vernietigen.