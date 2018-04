12,5 miljoen voor vrijetijdscampus GISTEREN EERSTESTEENLEGGING, BINNEN HALF JAAR AL OPENING GUDRUN STEEN

12 april 2018

02u49 0 Houthulst Het gemeentebestuur van Houthulst legde gisteren de eerste steen van zijn vrijetijdscampus waarin sport en cultuur hun plek krijgen. Net voor de gemeenteraadsverkiezing is er een lanceringsevenement en tegen eind november kan iedereen er terecht. Het vormt met 12,5 miljoen euro de grootste investering deze legislatuur.

De vrijetijdscampus komt op de terreinen rond de sporthal in de Jonkershovestraat en is 7,4 hectare groot. "De sportzaal was te klein geworden vandaar de uitbreiding met een turnzaal, tennishal die we polyvalent kunnen gebruiken, een muzieklokaal, cafetaria en kleed- en kantoorruimtes", zegt burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V). "Bijzonder zijn de gangen naar de zalen die we als een atletiekpiste aanleggen. Buiten voorzien we twee velden voor onder meer padel. Verder bouwen we een tribune met 120 plaatsen en leggen een voetbalveld in kunstgras en in natuurgras aan. Dat brengt het totaal op vier velden en moet het verlies van het terrein in de Broeders Xaverianenstraat in het centrum van Houthulst opvangen. Daar plannen we namelijk een woonerf met 32 private koopwoningen dat binnen twee jaar afgewerkt moet zijn. Binnenkort begint in de Kerkstraat al de bouw van 8 sociale appartementen."





Grond verkocht

Houthulst werkt samen met het Waregemse bedrijf ION. "Zo kunnen we dit sneller realiseren", verantwoordt financiënschepen Joris Hindryckx (CD&V). "We verkochten de grond aan ION voor 1,4 miljoen euro die er op zijn beurt 12,5 miljoen euro in investeert. Dat betalen wij terug over 54 jaar en daarna wordt de gemeente opnieuw eigenaar. Jaarlijks betaalt de gemeente 499.000 euro aan ION maar na 28 jaar wordt die jaarsom niet meer geïndexeerd. Van Sport Vlaanderen krijgen we 925.000 euro subsidie."





De vrijetijdscampus wordt in een recordtijd gerealiseerd. "Het is inderdaad een krappe deadline", beaamt aannemer Steven Maeyaert van het Veurnse bedrijf Furnibo. "Het is het eerste project dat we volledig digitaal hebben uitgetekend volgens het bouwwerkinformatiemodel. In onze virtuele plannen hebben we alle technische gegevens mee opgenomen. Daardoor kunnen we op het terrein drie maanden sneller afronden en voor de bouwheer komt dat goedkoper uit." ION onderlijnt het belang van de investering. "We plannen een nieuwe en duidelijkere ingang via de Paardendreef met daarbij een parking voor 170 voertuigen", zegt Kristof Vanfleteren.





Op 6 oktober plant Houthulst een lanceringsevenement waarop de Houthulstenaren het zo goed als afgewerkte gebouw kunnen bezoeken. Vanaf eind november staat het open voor gebruik. De bouwwerken kan je op de voet volgen via de Facebookpagina van de gemeente Houthulst.