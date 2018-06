"Wij schenken dieren nieuw leven" MARIJKE DEVOOGHT REDT STRAATHONDEN UIT SPAANSE 'KILLING STATIONS' GUDRUN STEEN

27 juni 2018

02u39 0 Houthulst Marijke Devooght (64) uit Klerken landt deze ochtend in Malaga, waar ze via de organisatie Ace Charity 220 straathonden kan redden uit een 'killing station', waar de dieren een dodelijke injectie krijgen. "Dat trieste lot willen we voorkomen door die dieren te laten adopteren in België", zegt Marijke.

Marijke Devooght was 43 jaar lang kapster in Klerken. In het redden van Spaanse honden heeft ze een nieuwe passie gevonden. "De organisatie Spaanse Honden in Nood is de Belgische afdeling van de overkoepelende vereniging Ace Charity gerund door Fabienne Paques. In Malaga runt ze een dierenasiel waar honden uit 'killing stations' verzorgd, gecastreerd en gesteriliseerd worden vooraleer ze op het vliegtuig gezet worden richting België en Nederland. Daar worden de dieren uiteindelijk geadopteerd. Het is al twaalf jaar dat ik me vrijwillig voor dat goede doel inzet. Jaarlijks reis ik drie tot vier keer naar Zuid-Spanje om honden te redden. Woensdagochtend om 6 uur vertrekt mijn vliegtuig in Oostende. Donderdag kan ik dankzij de vele giften liefst 220 honden redden."





"Elke Spaanse stad heeft een 'killing station' met zwerfhonden of viervoeters die door hun baasje werden gedumpt", legt Marijke uit.





10 dagen geen water

"Per gedode hond subsidieert de overheid 35 euro. Als wij dat bedrag kunnen geven, krijgen we zo'n dier in ruil. De situatie in zo'n verblijf is schrijnend. Grote honden verkrachten de kleinere of ze bijten elkaar. Tien dagen lang krijgen ze geen eten en drank. Helemaal versuft liggen ze op de grond om vervolgens een finale injectie te krijgen die hun spieren verlamt. Dat trieste lot willen we voorkomen door die dieren te laten adopteren. Willekeurig selecteren we ze. Ik kan de honden die we moeten achterlaten niet in de ogen kijken. Op mijn blote knieën vraag ik hen om vergiffenis."





Op het vliegtuig

Die tweestrijd is emotioneel bijzonder zwaar, zegt ze. "Toch overheerst een goed gevoel bij de vele honden die we kunnen redden. Van het 'killing station' gaan ze naar ons asiel, waar ze alle nodige medische zorgen krijgen. Daarna mogen ze op het vliegtuig om aan hun tweede leven te beginnen. Het ontroert me als ik zie hoe reikhalzend de nieuwe baasjes uitkijken naar de komst van hun huisdier. Ja, we kunnen echt het verschil maken, maar het gevoel dat we honden moeten achterlaten knaagt ook. Nochtans is het niet moeilijk om de situatie te veranderen. Mocht de Spaanse overheid hondeneigenaars verplichten om hun huisdier te castreren dan zouden er binnen vijf jaar geen zwerfhonden meer zijn. In tegenstelling tot ons land willen de Spanjaarden echter geen geld spenderen aan hun huisdier."





Op www.ace-charity.org zie je welke dieren beschikbaar zijn. Een hond laten overvliegen kost 300 euro, alles inbegrepen. Giften zijn ook welkom.