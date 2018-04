"Plekje op CD&V-lijst doet deugd" VERKEERSONGEVAL DEED MARC PYSSON IN ROLSTOEL BELANDEN GUDRUN STEEN

17 april 2018

02u30 0 Houthulst Een opmerkelijke kandidaat op de Houthulstse CD&V-lijst is huidig OCMW-raadslid Marc Pysson (62) uit Merkem. Twee jaar geleden geraakte hij tot aan zijn borst verlamd na een zwaar verkeersongeval. "Het sociaal contact heb ik nodig om zin te geven aan mijn leven", zegt hij.

Marc Pysson is altijd al een bezige bij geweest, maar op 24 april 2016 stond zijn leven plots stil. "We reden op de A19 toen er boven Beselare een hagelbui losbarstte. Ik slipte, tolde en ging over de kop met aan boord ook mijn vrouw Marleen Lamaire (61) en haar moeder. Zij hadden gelukkig niets, maar met mij was het erger gesteld. Ik voelde mijn benen en armen niet meer", zegt Pysson.





In het Heilig Hart ziekenhuis in Roeselare kreeg hij het harde verdict te horen dat hij nooit meer zou kunnen lopen. "Na tien maanden revalidatie in Roeselare en Gent kon ik definitief naar huis", zegt hij. "Weten dat je nooit meer het gras zal kunnen maaien, de bomen snoeien of het interieur een opknapbeurt geven, was een harde noot om te kraken. Nu nog heb ik het soms moeilijk, maar gelukkig heb ik een gouden vrouw die dagelijks voor me klaarstaat en het merendeel van de klusjes op zich neemt."





Geëngageerd

Toch heeft zijn rolstoel hem nooit kunnen tegenhouden om op straat te komen. "Onze wagen is omgebouwd zodat ik er met de rolstoel kan inrijden. Zo kan ik me blijven inzetten voor Samana, Okra, beweging.net, de CM, seniorenadviesraad en het CD&V-bestuur", aldus de geëngageerde zestiger. "In 2012 debuteerde ik in de lokale politiek en had genoeg voorkeurstemmen voor een zitje in de OCMW-raad. Van deur tot deur trok ik om campagne te voeren, dat zal dit jaar niet meer kunnen. Ik moet me nog beraden hoe ik het zal aanpakken, maar dat CD&V me gevraagd heeft om op de lijst te staan, doet deugd. De plaatsen zijn nog niet verdeeld, maar mijn accenten liggen bij de senioren, de zwakkeren en ook op de toegankelijkheid. Ik kan me ergeren aan reclameborden of oneffenheden op voetpaden. De raadzaal in het gemeentehuis is nu niet rolstoeltoegankelijk, maar de burgemeester heeft me een lift beloofd."





Genieten

Samen met zijn vrouw Marleen probeert Marc vooral te genieten. "We hadden ons ons pensioen uiteraard anders voorgesteld, maar we moeten vooruit", reageert Marleen die na het ongeval op brugpensioen om voor haar man te kunnen zorgen. "De verpleegkundigen komen elke ochtend en vijf keer per week heeft Marc kine nodig. Daartussen plannen we iets leuks zoals wandelen aan zee. De momenten met onze twee dochters en vier kleinkinderen zijn nog intenser."