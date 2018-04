'Music for' strikt kleinkunstenaar Kris de Bruyne 11 april 2018

02u43 0 Houthulst Zaterdag 14 april hoor je kleinkunstenaar Kris de Bruyne aan het werk om 20 uur in de kerk. Hij komt op uitnodiging van Greet Desodt, Koen Bacquaert, Jan Bostyn en Thierry Baes van de Merkemse vereniging 'Music for'.

"Om de drie jaar pakken we uit met een benefietoptreden", vertelt Greet.





"Dit keer werken we samen met het Streekfonds West-Vlaanderen zodat het geld terechtkomt bij kinderen en jongeren die niet altijd de kansen krijgen die ze verdienen. Kris de Bruyne is bekend van hits zoals 'Amsterdam' en 'De onverbiddelijke zoener'. In Merkem komen muzikanten Gijs Hollebosch en Yves Meersschaert mee."





Tickets kosten 14 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur. Reserveren kan op 051/54.47.45.





(GUS)