"Leeuwerikstraat té vaak sluipweg" 24 augustus 2018

02u37 0

Nick Geers (N-VA) heeft in de gemeenteraad de problemen in de Leeuwerikstraat aangekaart. "Steeds meer mensen uit de Printaniawijk nemen die straat als sluipweg om de wegversmalling te ontwijken. In september komt ook het schoolverkeer er weer op gang. Ik stel voor om de Leeuwerikstraat in twee te knippen zodat de straat langs beide zijden doodlopend wordt." Schepen Tessa Vandewalle (CD&V) beloofde een bewonersoverleg in september. (GUS)