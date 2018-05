'Huis van het Kind' opent deuren 18 mei 2018

02u47 0

Met een namiddag vol animatie bij het Markthuis stelt Houthulst morgen vanaf 13.30 uur het Huis van het Kind voor. "Kind en Gezin is de initiatiefnemer van dat samenwerkingsverband, maar wij ondersteunen het uiteraard", zegt OCMW-voorzitster Tessa Vandewalle (CD&V). "Je kan er terecht voor preventieve gezondheidszorg en met je vragen over opvoeding en . Er is ook informatie over vrije tijd, onderwijs, kraamzorg, enzovoort. Het consultatiebureau is ingericht in het OCMW in de Vijverstraat, maar je kan ook terecht bij de dienst Vrije Tijd op de Markt." (GUS)